Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 21-jähriger Motorradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Rhynern (ots)

Am Freitagabend (2. Oktober) verletzte sich ein 21-jähriger Motorradfahrer aus Hamm, nachdem er an der Einmündung Alte Salzstraße/ Eulenplatz mit dem Elektroroller eines 30-Jährigen zusammengestoßen war. In Höhe der Einmündung wollte der Scooterfahrer aus Hamm gegen 19 Uhr die Alte Salzstraße vom Eulenplatz kommend in Richtung Oleanderweg überqueren, als er auf der Fahrbahn mit der Suzuki des Anfang-20-Jährigen kollidierte. Dieser hatte zuvor die Alte Salzstraße in Richtung Rhynerberg befahren. Er wurde zwecks ambulanter Behandlung in ein Hammer Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden. (es)

