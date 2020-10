Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Ein Schwerverletzter nach Verkehrsunfall

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Ein 55-jähriger Motorradfahrer aus Hamm wurde am Freitagnachmittag (2. Oktober) bei einem Verkehrsunfall auf der Warendorfer Straße schwer verletzt. Gegen 16.20 Uhr war er dort in Richtung Römerstraße unterwegs, als ein 18-Jähriger Opelfahrer, ebenfalls aus Beckum, von der Ausfahrt eines Raumaustatterdiscounters nach links auf die Warendorfer Straße abbog. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Anschließend wurde der Zweiradfahrer auf den verkehrsbedingt wartenden Audi eines 51-Jährigen aus Hamm geschleudert. Der verletzte Motorradfahrer wurde in ein Hammer Krankenhaus gebracht und verblieb dort zur weiteren Behandlung stationär. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden, das Motorrad musste abgeschleppt werden. (es)

