Bundespolizeidirektion München: Fahrscheinkontrolle eskaliert

24-Jähriger würgt Mitarbeiter der DB Sicherheit

Am Mittwoch (23. September) gegen 00:05 Uhr attackierte ein 24-jähriger Deutscher zwei Mitarbeiter der DB Sicherheit, nachdem diese ihn ohne Fahrschein in der S-Bahn angetroffen haben. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gegen 00:05 Uhr, kontrollierte ein 24-jähriger Mitarbeiter der DB Sicherheit den Germeringer in einer S8, als diese in den S-Bahnhaltepunkt Laim einfuhr. Der Mann wollte sich der Kontrolle entziehen indem er versuchte wegzulaufen. Der DB Mitarbeiter hielt ihn jedoch am T-Shirt fest. Bei dem Versuch sich aus dem Griff zu befreien, verloren beide das Gleichgewicht und gingen am Bahnsteig zu Boden. Der mutmaßliche Täter nahm den Sicherheitsmitarbeiter in den Schwitzkasten und würgte ihn, sodass dieser kaum noch atmen konnte. Der 40-jährige Kollege eilte ihm zur Hilfe und befreite ihn aus dem Griff des Germeringers. Dabei trat dieser dem 40-Jährigen gegen den Kopf. Ein Reisender, welcher sich ebenfalls am Bahnsteig befand, half dem 40-jährigen Bahnmitarbeiter dann den Angreifer erneut zu Boden zu bringen und ihn zu fixieren. Bis zum Eintreffen der alarmierten Bundespolizei beleidigte der Deutsche die Mitarbeiter der DB Sicherheit anhaltend verbal. Die Bundespolizisten nahmen den 24-Jährigen fest. Auf dem Weg zum Fahrzeug leistete er Widerstand, sodass die Beamten ihn tragen mussten. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blutentnahme zur Bestimmung der Alkoholkonzentration an.

Die Bundespolizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung sowie Erschleichen von Leistungen.

