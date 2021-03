Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auto zerkratzt

Kaiserslautern (ots)

Mit einem spitzen Gegenstand haben Unbekannte in der Turnerstraße ein Auto zerkratzt. Der Schaden fiel am späten Montagnachmittag auf. Über eine Länge von rund 1,80 Metern zieht sich die Kratzspur auf der Beifahrerseite des Wagens. Bei dem Auto handelt es sich um einen grauen Peugeot. Der Kleinwagen parkte seit etwa zwei Wochen in der Straße. Zeugen, die in diesem Zeitraum Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

