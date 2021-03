Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für das Polizeikommissariat Vechta vom 27.03.2021

Cloppenburg/Vechta (ots)

Visbek - Schwerer Verkehrsunfall mit Reh

Am 26.03.2021; 18:44 Uhr, befuhr ein 57-jähriger aus Ahlhorn mit seinem Motorrad die Ahlhorner Straße von Visbek in Richtung Ahlhorn. In Höhe der Gemarkung Endel wechselte ein Reh die Fahrbahn und kollidierte frontal mit dem Motorradfahrer. Dieser stürzte mit seinem Motorrad auf die Fahrbahn und wurde schwer verletzt mit dem RTW ins Krankenhaus Vechta verbracht. Das Reh verendete an der Unfallstelle. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 5000 Euro.

Goldenstedt - Führen eines Kraftfahrzeuges unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Freitag, 26.03.21, gegen 07.00 Uhr, wurde ein 29-jähriger aus Visbek mit seinem PKW auf der Großen Straße kontrolliert. Hierbei ergab sich der Verdacht, dass der Visbeker unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Aus diesem Grunde wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und ihm die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Vechta - Unbefugte Ingebrauchnahme eines Kraftfahrzeuges sowie Sachbeschädigung

In der Nacht von Freitag, 26.03.21, auf Samstag, 27.03.21, nahmen unbekannte Täter im Grünenmoor einen dort abgestellten Bagger in Gebrauch. Mit dem Bagger befuhren sie Feldwege im Moor, die dabei beschädigt wurden, außerdem wurde eine Absperrung/Schranke überfahren. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter 04441/943-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell