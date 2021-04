Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: ( Singen

Landkreis Konstanz ) Unfallflucht - Zeugen gesucht (24.04.2021)

( Singen / Landkreis Konstanz ) (ots)

Am Samstag beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in der Zeit zwischen 19.00 Uhr - 20.00 Uhr einen in der Industriestraße auf dem "Aldi-Parkplatz" stehenden Pkw VW Golf am hinteren linken Heckbereich. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Singen unter Tel.: 07731/8880 in Verbindung zu setzen.

