Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Orsingen-Nenzingen/Lkrs. Konstanz (22.04.2021) - Hochwertige Armbanduhr entwendet - Zeugenaufruf

Orsingen-Nenzingen (ots)

Zu einem besonders dreisten Trickdiebstahl ist es am Donnerstag um 19.00 Uhr im Bereich des Golfplatzes in Orsingen-Nenzingen gekommen. Ein 77-jähriger Mann wurde von zwei Frauen auf Spanisch nach dem Weg zum Golfplatz gefragt. Da der 77-Jährige der spanischen Sprache mächtig war, entwickelte sich ein Gespräch, in dessen Verlauf die zwei Frauen dem Mann anzügliche Angebote machten und aufdringlich wurden. Dem Mann gelang es, die zwei Frauen abzuwehren. Diese stiegen daraufhin in einen weißen Pkw und fuhren davon. Im Anschluss bemerkte der 77-Jährige das Fehlen seiner mit Gravur versehenen hochwertigen Armbanduhr. Aufgrund der Entfernung konnte der Geschädigte das Kennzeichen des Fahrzeugs nicht ablesen. Die zwei Frauen waren ca. 40 bis 50 Jahre alt, leicht untersetzt und hatten dunkelbraunes bis schwarzes mittellanges Haar und einen südländischen Teint. Sie waren dunkel gekleidet. Die Polizei in Stockach sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die Angaben zum Tathergang und/oder zu den Tatverdächtigen und dem Fahrzeug machen können. Sachdienliche Angaben nimmt das Polizeirevier in Stockach unter der Rufnummer 07771/93910 entgegen (AM).

