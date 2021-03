Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Hohen-Sülzen - B47 wegen schwerem Verkehrsunfall voll gesperrt

Heute Morgen ereignete sich auf der B47, Höhe Hohen-Sülzen, ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen schwer verletzt wurden. Der Rettungshubschrauber war im Einsatz und die B47 musste voll gesperrt werden. Um 10:45 Uhr befuhr ein 29-Jähriger mit seinem PKW die L455 aus Richtung Hohen-Sülzen kommend und wollte nach links auf die B47 in Richtung Monsheim abbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt des von links aus Richtung Monsheim kommenden PKW eines 79-Jährigen und fuhr in den Einmündungsbereich ein. Bei der Kollision beider Fahrzeuge wurden die Insassen schwerverletzt und in die Unfallklinik Ludwigshafen gebracht; der 29-Jährige mittels Rettungshubschrauber. Lebensgefahr bestand laut Angabe des Notarztes nicht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Die B47 war für die Zeit der Unfallaufnahme zwischen der Abfahrt Worms-Pfeddersheim und Monsheim bis ca. 13:30 Uhr voll gesperrt.

