Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Einbrecher stehlen Gartenmöbel

Worms (ots)

Bereits zum fünften Mal bedienten sich unbekannte Einbrecher innerhalb kurzer Zeit bei einem Einrichtungshaus in der Straße Am Gallborn. Vor dem Möbel- und Bettengeschäft sind Einrichtungsgegenstände außerhalb der Geschäftszeiten mittels Bauzaun und Stahlkette gegen Wegnahme gesichert. Bereits in der Nacht auf den 10. März wurde die Kette durchtrennt und entfernt. Aus dem umzäunten Außenbereich wurden Tisch, Stühle und Sonnenliege entwendet. Am Morgen des 12., 23., 27. und 29. März stellten die Mitarbeiter jeweils weitere Diebstähle von Gartenmöbeln und Sitzauflagen fest. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

