Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Radfahrer leicht verletzt

Bocholt (ots)

Leichte Verletzungen hat ein Radfahrer am Freitag in Bocholt bei einem Verkehrsunfall erlitten. Das Geschehen hatte sich gegen 23.25 Uhr auf der Eintrachtstraße abgespielt: Der 32-Jährige war dort mit seinem Rad in Richtung Schillstraße unterwegs, als seinen Angaben zufolge ein Unbekannter mit einem Wagen auf ihn zugekommen sei. Er habe eine Kollision nur mit einem Sprung vom Fahrrad vermeiden können und sich dabei verletzt. Bei dem beteiligten Fahrzeug habe es sich um einen dunklen Ford Focus gehandelt, so der Bocholter. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell