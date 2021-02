Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Haftbefehle vollstreckt

Bocholt (ots)

Am Sonntag nahmen Polizeibeamte einen 25 Jahre alten Bocholter fest, weil gegen diesen zwei Haftbefehle (Beleidigung und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz) bestanden. In der Wohnung des Festgenommenen stellten die Beamten geringe Menge Cannabis und mutmaßliches Diebesgut sicher. Der Beschuldigte bestreitet, dass es sich bei den sichergestellten Gegenständen (u.a. Bulls Mountainbike, Apple-Notebook, Armani-Armbanduhr und Münzen) um Diebesgut handelt. Die Ermittlungen dauern an.

