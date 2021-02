Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Autos mutwillig beschädigt

Heiden (ots)

In Heiden haben Unbekannte sich an zwei parkenden Autos zu schaffen gemacht. Das Geschehen spielte sich zwischen Samstagmittag und Sonntagmorgen an der Gartenstraße ab: Die Täter beschädigten jeweils die Außenspiegel der Fahrzeuge. Die Kripo in Borken bittet um Hinweise: Tel. (02861) 9000.

