Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Parkendes Auto mutwillig beschädigt

Gronau (ots)

Eingeschlagen haben Unbekannte in Gronau die Seitenscheibe eines Wagens. Das Fahrzeug hatte mehrere Tage lang auf einem Parkplatz an der Hörster Straße gestanden, dem Alfred-Dragstra-Platz. Der Halter entdeckte die Tat am Sonntag gegen 13.30 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell