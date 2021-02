Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Fiat 500 am Drilandsee entwendet

Gronau (ots)

Einen Pkw vom Typ Fiat 500 haben Unbekannte am Sonntag in Gronau gestohlen. Zu der Tat kam es zwischen 13.15 Uhr und 14.45 Uhr auf einem Parkplatz am Brechter Weg (Drilandsee): Dort hatte das schwarz lackierte Cabrio mit geschlossenem Verdeck gestanden. Als die Halterin von einem Spaziergang zurückkehrte, fand sie ihr Fahrzeug nicht mehr vor. Zur Tatzeit herrschte reger Besucherverkehr auf dem Parkplatz, da zahlreiche Menschen die Witterung für einen Sonntagsausflug nutzen. Es ist daher nicht unwahrscheinlich, dass Zeugen eine Beobachtung gemacht haben, die ihnen zunächst vielleicht nicht verdächtig vorkam. Wer hat gesehen, dass sich Unbekannte in der fraglichen Zeit einem dort parkenden Fiat 500 mit AH-Kennzeichen näherten und daran zu schaffen machten?

Dieser Diebstahl stellt nicht den ersten seiner Art dar. Wie berichtet, war es im Dezember zu zwei ähnlichen Taten im Raum Gronau gekommen - in beiden Fällen hatten die Täter einen Fiat 500 an sich gebracht.

Die Kripo in Gronau bittet um Hinweise unter Tel. (02562) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell