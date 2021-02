Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Polizei beendet Karnevalsparty

Schöppingen (ots)

Aufgelöst hat die Polizei in der Nacht zum Sonntag eine Karnevalsfeier in Schöppingen. Die Beamten waren wegen einer Ruhestörung zu Hilfe gerufen worden. Vor Ort stellte sich heraus, dass in einem Wohnhaus eine Party im Gange war. In den Räumlichkeiten trafen die Polizisten auf insgesamt 13 Personen im Alter zwischen 18 und 34 Jahren - gegen sie richteten sich nun Ordnungswidrigkeitenanzeigen, da eine Party gegen die Coronaschutzverordnung verstößt. Die Beamten beendeten die Feier und erteilten Platzverweise. Da ein 19-Jähriger diesem nicht folgen wollte, nahmen die Polizisten ihn ins Gewahrsam.

