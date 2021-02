Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Eisplatte trifft Auto

Heiden (ots)

Einen Zeugen sucht die Polizei nach einem Unfall in Heiden. Dazu war es gegen 14.15 Uhr auf der Borkener Straße gekommen: Eine 39 Jahre alter Rekenerin war zu diesem Zeitpunkt auf der Borkener Straße in Richtung Heiden unterwegs. Dort kam ihr ein Lkw entgegen, von dessen Plane ihren Angaben zufolge in einer Kurve eine Eisplatte herabfiel. Das Eis traf das Fahrzeug seitlich und richtete einen Sachschaden in Höhe von circa 800 Euro an. Als die Rekenerin anhielt, stoppte ein unbekannter Zeuge und machte Angaben zu dem Lkw, der weitergefahren war. Die Polizei bittet ihn, sich unter Tel. (02861) 9000 beim Verkehrskommissariat in Borken zu melden.

