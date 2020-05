POL-PDLU: Speyer - Brand kleiner Büsche (44/2330)

Polizeidirektion Ludwigshafen

Am 22.05.2020 gegen 22:40 Uhr wurde durch einen Verkehrsteilnehmer brennende Büsche in der Landwehrstraße in Speyer gemeldet. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Die Büsche waren mit einer großen Anzahl an Pollen bedeckt, was die Brandentwicklung beschleunigt haben dürfte. Eine Spurensuche wurde durchgeführt.

Sollten Zeugen den Vorfall beobachtet haben, sollen diese sich telefonisch unter 06232/137-101 oder per Email unter pispeyer@polizei.rlp.de bei der PI Speyer melden.

Unabhängig davon wird auf die Gefahren hingewiesen, die von glimmenden Zigarettenstummel ausgehen können, welche unbedacht weggeworfen werden.

