Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Kontrollstelle im Speyerer Stadtgebiet (02/2205) 21.05.2020, 23:15 bis 22.05.2020, 01:15 Uhr

Speyer (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde in der Wormser Landstraße, in Speyer, eine Kotrollstelle eingerichtet. Hierbei konnten die kontrollierenden Beamten 2 Gurtverstöße feststellen, in zwei Fällen war das Licht am PKW defekt und in einem Fall keine Beleuchtung am Fahrrad angebracht. Verbotswidrig nicht mitgeführt wurde in 1 Fall der Führerschein und die Zulassungsbescheinigung Teil I, in drei Fällen der Verbandskasten und die Warnweste und in einem Fall das Warndreieck. Zudem kam es zu einer Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen 24a StVG, weil eine 52-jährige Fahrerin unter der Wirkung eines berauschenden Mittels ein Kraftfahrzeug geführt hat.

