POL-NMS: 200521-1-pdnms Resümee Himmelfahrt

Bordesholm/Der Appell von der Polizei, sich auch an Himmelfahrt an die Kontaktbeschränkungen zu halten, wurde sowohl am Einfelder See als auch am Bordesholmer See beachtet und umgesetzt. An beiden Ausflugszielen kam es in der Vergangenheit vermehrt zu polizeilichen Einsätzen. Doch in diesem Jahr war kein polizeiliches Einschreiten erforderlich, obwohl beiden Plätze von vielen Ausflüglern bei herrlichem Sonnenschein stark frequentiert wurden. Aber die himmelsfahrttypische Personengruppen wurde dort nicht gesichtet. So konnte z. Bsp. die Vogelwiese in diesem Jahr überwiegend von Familien genutzt werden. Natürlich unter Beachtung der Sicherheitsabstände.

