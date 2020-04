Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach

Landkreis Konstanz) Brand auf einem Balkon (08.04.2020)

Stockach (ots)

Wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt das Polizeirevier Stockach gegen einen 70-jährigen Mann der am Mittwoch gegen 19 Uhr in der Straße "Am Bildstock" offenbar einen Zigarettenstummel in einem Blumenkübel auf seinem Balkon im zweiten Obergeschoss ausgedrückt hatte. Da die Glut vermutlich noch nicht vollständig erloschen war fingen vertrocknete Pflanzenreste Feuer und entzündeten ein Holzregal auf dem der Blumentopf stand. Erst als das Regal lichterloh brannte wurde der 70-Jährige durch das Knistern des Feuers auf den Brand aufmerksam und löschte es mit Wasser aus einer Gießkanne. Ein Nachbar, der das Feuer ebenfalls bemerkt hatte, alarmierte die Feuerwehr, die mit einem Einsatzzug und 27 Einsatzkräften vor Ort kam. Durch die Hitzeentwicklung hatte das hinter der Hausfassade befindliche Dämmmaterial bereits begonnen zu schmelzen. Aus diesem Grund brach die Feuerwehr die Fassade auf und kühlte das Dämmmaterial ab. Die Polizei geht von einem Schaden am Gebäude von etwa 3.000 Euro aus. Aufgrund des Brandes war auch dass der Rettungsdienst alarmiert worden. Verletzt wurde aber niemand.

