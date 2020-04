Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Allensbach

Landkreis Konstanz) Unbekannter zerkratzt Fahrzeug - Zeugen gesucht (08.04.2020)

Allensbach (ots)

Ein unbekannter Täter beschädigte am Mittwoch im Zeitraum von 12.30 Uhr bis 17.30 Uhr mit einem spitzen Gegenstand mutwillig einen blauen Ford Kuga, der in einer Parkbucht im Bereich der Radolfzeller Straße 11 stand. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Allensbach, Tel. 07533/97150 oder per Email: allensbach.pw@polizei.bwl.de, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Sandra Kratzer

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1016

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell