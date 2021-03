Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Rollerfahrer flüchtet vor Polizeistreife

Worms (ots)

Gestern Abend sollte der Fahrer eines Motorrollers in der Seidenbenderstraße wegen des abgelaufenen Versicherungskennzeichens angehalten und kontrolliert werden. Der mit zwei Personen besetzte Roller reagierte allerdings nicht auf das Anhaltesignal. Blaulicht und Martinshorn beeindruckten den Fahrer ebenso wenig und er flüchtete über die Stralenbergstraße in die Johann-Hirt-Straße. Hier verschwand er auf einem Grundstück, stellte den Roller ab und begab sich ins Haus. Der 18-jähriger Eigentümer es Rollers konnte schließlich in seiner Wohnung angetroffen werden. Hier gestand er den Beamten, dass der Roller 90 km/h schnell fahre. Der Roller wurde daher sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetzt eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell