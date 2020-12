Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Exhibitionistische Handlung - Polizei sucht Zeugen

RatzeburgRatzeburg (ots)

04. Dezember 2020 | Kreis Stormarn - 29.11.2020 - Reinfeld

Bereits am 29.11.2020 ist es in der Lübecker Chaussee in Reinfeld zu einer exhibitionistischen Handlung gekommen.

Gegen 01:55 Uhr nahmen die beiden 19- und 20-jährigen Frauen auf einem Wanderweg an der Lübecker Chaussee, welcher von der B75 in ein Wohngebiet mündet eine männliche Person wahr, die mit heruntergelassener Hose sein entblößtes Geschlechtsteil zeigte und an diesem manipulierte.

Der Mann wird als ca. 175 cm -180 cm groß beschrieben und sei von schlanker Statur, mit sichtbaren Bauchansatz. Er habe eine Sturmhaube und dunkle Kleidung getragen.

Die Kriminalpolizei in Bad Oldesloe hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise, die zum Tatzeitraum in unmittelbarer Nähe zum Wanderweg an der Lübecker Chaussee verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Auch, wer Hinweise auf die Identität des Unbekannten geben könne, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 04531/501-0 zu melden.

