Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Musikboxen gestohlen

Bergisch GladbachBergisch Gladbach (ots)

Zwischen Dienstag, 17:00 Uhr, und Mittwoch (06.01.), 15:00 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Jugendkulturzentrum in der Straße Quirlsberg ein und entwendeten vier Musikboxen im Gesamtwert von 5000 Euro aus dem Musikraum. Die Täter verschwanden vermutlich fußläufig in Richtung Spielplatz; eine Box wurde in dortiger Nähe zurückgelassen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Täter geben können, wenden sich bitte an die Polizei RheinBerg unter der Rufnummer 02202 205-0. (mw)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell