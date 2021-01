Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Übler Streich am Gartenzaun (FOTO)

RösrathRösrath (ots)

Zwischen Samstag und Montag (04.01.) hingen Unbekannte mit Kabelbindern Puppen am Zaun einer Unternehmensanschrift in Kleineichen auf. Zunächst brachten die Täter ein Weihnachtsschild aus Holz mit dem Schriftzug "Herzlich Willkommen" am Zaun an. Kurz darauf kam eine weitere Puppe hinzu, die weniger einladend aussah.

Die Polizei RheinBerg sucht nun Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder der Herkunft der Puppen machen können. Hinweise bitte an 02202 205-0. (mw)

