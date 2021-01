Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Motorblock und Getriebe ausgebaut und gestohlen

Bergisch GladbachBergisch Gladbach (ots)

Auf einem Grundstück in der Straße Britanniahütte haben Unbekannte zwischen den Feiertagen einen VW Sharan ausgeschlachtet.

Der Eigentümer konnte bei der Anzeigenerstattung am gestrigen Tag angeben, dass er an Weihnachten zuletzt an dem Wagen war. Der Wagen würde bereits seit eineinhalb Jahren unbewegt dort stehen und bereits im vergangenen Jahr hätten Diebe das Lenkrad des VW entwendet. Am 04.01.2021 sei ihm dann der jetzige Diebstahl aufgefallen. Unbekannte haben im Tatzeitraum den Motorblock sowie das Getriebe des ehemaligen Taxis ausgebaut und entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich dabei auf circa 3.000 Euro. Zum Tatort wurde der Erkennungsdienst zur Spurensicherung hinzugezogen.

Wer Täterhinweise geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Polizei. (ct)

