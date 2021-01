Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss auf Verwandtschaftsbesuch

LeichlingenLeichlingen (ots)

In der vergangenen Nacht (06.01.), kurz nach Mitternacht, haben Polizisten in der Straße In der Meffert einen Mercedes kontrolliert.

Der Fahrer, ein 37-jähriger Italiener auf Verwandtschaftsbesuch in Deutschland, konnte in der Kontrolle keinen Führerschein vorweisen.

Er gab den Polizisten gegenüber zudem freiwillig an, dass er vor wenigen Tagen berauschende Mittel zu sich genommen habe.

Ein Drogenvortest verlief positiv auf Kokain, Amphetamine und THC. Ihn wurde anschließend eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Gegen den Italiener wurde eine Anzeige geschrieben wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis unter Betäubungsmitteleinfluss. (ct)

