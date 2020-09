Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Kind von Jugendlichen geschlagen

Bad Bentheim (ots)

Am Mittwoch vergangener Woche wurde eine 9-Jährige gegen 7.30 Uhr auf einem Parkplatz an der Straße Schürkamp in Bad Bentheim von einem unbekannten Jugendlichen angesprochen und ins Gesicht geschlagen. Der Angreifer soll circa 1,70 Meter groß sein und habe dunkle Kleidung sowie einen schwarzen Rucksack getragen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Bad Bentheim unter der Rufnummer 05922/9800 zu melden.

