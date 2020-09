Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Zwei Personen angegriffen

Papenburg (ots)

Mittwochabend wurden zwei Personen auf einem Parkplatz am Deverweg in Papenburg von Jugendlichen angegriffen. Ein 25-Jähriger sowie seine 22-jährige Partnerin waren gegen 20 Uhr mit ihrem Kind sowie einer weiteren Freundin im Stadtpark unterwegs. Dabei wies der Mann mehrere Jugendliche aufgrund ihres Verhaltens zurecht. Als die Gruppe zum Auto zurückkehrte, warteten drei der Jugendlichen auf sie und gingen auf das Paar los. Sie schlugen auf die Opfer ein und beschädigten zudem ihr Fahrzeug. Eine Täterbeschreibung liegt zum aktuellen Zeitpunkt nicht vor. Hinweise nimmt die Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 entgegen.

