Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Toyota Verso beschädigt

Bad Bentheim (ots)

Am Montag wurde in der Zeit von 13:30 - 18:00 Uhr ein abgestellter Pkw Toyota Verso auf dem Parkplatz in der Kipkerstiege von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer an der Beifahrerseite beschädigt.

Der Verursacher sowie mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Bentheim unter der Rufnummer (05922)9800 in Verbindung zu setzen.

