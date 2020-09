Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsland - Neue Rufnummern für Polizeistationen

Emsland (ots)

Die telefonischen Erreichbarkeiten der Polizeistationen Haselünne, Herzlake und Werlte sind geändert worden.

Die Station in Haselünne ist nun unter der Nummer (05961)958700, die Station in Herzlake unter der (05962)877760 und die Polizeibeamten der Station in Werlte unter der Rufnummer (05951)995300 zu erreichen.

