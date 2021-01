Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rheinisch-Bergischer Kreis - Öffentlichkeitsfahndung nach Wohnungseinbruch im Juli 2020 in Burscheid (FOTO)

Bild-Infos

Download

Rheinisch-Bergischer KreisRheinisch-Bergischer Kreis (ots)

In den Morgenstunden des 13. Juli 2020 ereignete sich ein Wohnungseinbruchdiebstahl in ein Reihenendhaus im Ulmenweg in Burscheid.

Ein Täter klingelte zunächst an der Hauseingangstür und wurde dort von einer Kamera aufgezeichnet. Anschließend wurde auf der Gebäuderückseite eine Terrassentür aufgehebelt.

Ein aus dem Tatobjekt entwendeter Tresor wurde später in Solingen im Bereich des Parkplatzes am Müngstener Brückenpark aufgefunden.

Nachdem die Ermittlungen bislang ergebnislos verliefen, wird nun auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Köln ein Foto des Täters veröffentlicht.

Die Kriminalpolizei bittet um Ihre Mithilfe. Wer kann Angaben zur Identität der abgebildeten Person machen? Bei Hinweisen wenden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Polizei RheinBerg. (ct)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle, PHK Tholl

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell