Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Vormittags Terrassentür eingeschlagen

Bergisch GladbachBergisch Gladbach (ots)

Gestern (04.01.) zwischen 09:00 und 11:00 Uhr haben Unbekannte versucht, in ein Haus in der Straße Am Birkenbusch einzubrechen.

Sie schlugen die Verglasung einer Terrassentür ein, ließen dann aber aus unbekannten Gründen von ihrer Tat ab. Möglicherweise sind die Täter gestört worden.

Deshalb bittet die Polizei um Hinweise unter der Rufnummer 02202 205-0, falls verdächtige Personen in dem genannten Zeitraum beobachtet worden sind. (ct)

