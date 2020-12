Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.12.2020 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

HeilbronnHeilbronn (ots)

Forchtenberg: Mercedes beim Überholen beschädigt - Zeugen gesucht

Der Mercedes eines 53-Jährigen wurde am Dienstagmittag beim Überholvorgang eines unbekannten Autofahrers auf der B19 bei Künzelsau beschädigt. Der Mercedesfahrer war gegen 13 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Schwäbisch Hall unterwegs, als er auf Höhe der Anschlussstelle Taläcker von einem silbernen BMW der X-Baureihe mitsamt Anhänger überholt wurde. Der Fahrer des BMWs wechselte zunächst vom rechten auf den linken der beiden Fahrstreifen und fuhr an dem Mercedes vorbei. Beim Wiedereinscheren auf die rechte Spur, streifte der am BMW befindliche Anhänger die Front des Mercedes. Dabei entstanden Schäden in Höhe von circa 1.200 Euro. Der Lenker des BMWs fuhr nach dem Unfall weiter und verließ die Bundesstraße in Richtung Kupferzell. Der Fahrer des BMWs wird als Mann mittleren Alters, mit Brille und Basecap beschrieben. Dieser oder Zeugen, die Angaben zum BMW oder dessen Fahrer machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Künzelsau, Telefon 07940 9400, zu melden.

Öhringen: Vier Autos bei Unfall beschädigt

Gleich vier Autos wurden bei einem Unfall am Dienstagmorgen bei Öhringen beschädigt. Eine 21-Jährige fuhr gegen 7.30 Uhr in ihrem Peugeot auf der Landstraße von Oberohrn in Richtung Cappel. Als sie vor ihr einen Opel stehen sah, bremste die Frau ihren Wagen ab. Der kam allerdings auf der schneeglatten Fahrbahn ins Rutschen und prallte gegen den Opel. Eine Frau, die in ihrem VW hinterherfuhr konnte ebenfalls nicht mehr rechtzeitig abbremsen und streifte mit ihrem Auto zunächst den verunfallten Peugeot bevor sie mit einem entgegenkommenden Fiat kollidierte. Die Fahrerin des Fiats wurde bei dem Unfall leicht verletzt und von Rettungskräften behandelt. Die restlichen Unfallbeteiligte blieben unverletzt. Es entstanden Schäden in Höhe von knapp 8.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-1014

E-Mail: heilbronn.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell