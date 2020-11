Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Gemeinsame Corona-Kontrolle des Landkreises Friesland und der Polizei Jever - IGS Friesland Heidmühle

SchortensSchortens (ots)

Am 20.11.2020, ab 07:15 Uhr, führten das Gesundheitsamt des Landkreises Friesland zusammen mit der Polizei in Jever Kontrollen zur Überwachung der Einhaltung der Corona-Verordnungen durch. Im Bereich der IGS Friesland in der Beethovenstraße in Heidmühle wurde die Einhaltung der Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung, sowie die Pflichten zum Abstandhalten überprüft. Es wurden keine Verstösse festgestellt.

