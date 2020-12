Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.12.2020 mit einem Bericht aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

HeilbronnHeilbronn (ots)

BAB 6 Höhe Heilbronn-Kirchhausen: Kurzzeitige Sperrung der A 6 Fahrtrichtung Nürnberg nach Verkehrsunfall am Stauende. Am Dienstag, den 01.12.2020, gegen 18.40 Uhr, bemerkt der Lenker eines Sattelszuges nicht, dass sich auf der rechten Fahrspur der Verkehr staute. Trotz einer Gefahrbremsung fuhr dieser auf den vorrausfahrenden Sattelzug auf. Obwohl die Geschwindigkeit bereits stark reduziert war, wurde der Fahrer des auffahrenden Sattelzuges leicht verletzt. Das Zugfahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Hierzu musste die Bundesautobahn 6 kurzzeitig voll gesperrt werden. Kurze Zeit darauf kam es erneut zu einem Auffahrunfall. Ein Pkw-Lenker hatte das Stauende übersehen und rammte zwei Fahrzeuge, welche auf der linken und mittleren Spur verkehrsbedingt standen, indem er zwischen durch gefahren war. Anschließend kollidierte der Pkw-Lenker mit einem weiteren Pkw auf der linken Spur, indem er hinten auffuhr. Der Schaden an den vier Fahrzeugen wurde auf ca. 20.000 Euro beziffert. Einer der Geschädigten wurde leicht verletzt. Gegen 21.00 Uhr kam es ebenfalls auf der A 6, Fahrtrichtung Nürnberg, kurz vor der Anschlussstelle Bad Rappenau zu einem weiteren Auffahrunfall. Beteiligt waren ebenfalls zwei Sattelzüge. Es entstand lediglich Sachschaden. Durch die Unfälle sowie durch die dortige Baustellensituation kam es zu länger andauernden Verkehrsbeeinträchtigungen.

