Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 01.12.2020 mit einem Bericht aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

HeilbronnHeilbronn (ots)

Zwei Persnen wurden am Dienstagmorgen nach einem Frontalzusammenstoß verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Gegen 9 Uhr fuhren ein Ford und ein BMW in entgegengesetzter Richtung auf der Landstraße 1111 zwsichen Heilbronn und Untergruppenbach. Auf der Höhe des dortigen Steinbruchs prallten die beiden Fahrzeuge zusammen, da eines der beiden Autos aufgrund der witterungsbedingt glatten Fahrbahn auf die Gegenspur geriet. Durch den Zusammenprall wurden eine Person leicht und eine schwerst verletzt. Der Unfallschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Landstraße war während der Unfallaufnahme und den Rettungsmaßnahmen komplett gesperrt. Gegen 12.15 Uhr waren die Aufräumarbeiten abgeschlossen und die Fahrbahn war wieder frei befahrbar.

