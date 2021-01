Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Sattelzug fuhr in Schlangenlinien durch Immekeppel (FOTO)

Overath (ots)

Gestern (05.01.), um kurz vor 14:00 Uhr, meldete ein Verkehrsteilnehmer bei der Polizei einen Lkw mit Duisburger Kennzeichen, der die Lindlarer Straße in Richtung Untereschbach in Schlangenlinien befuhr.

Die alarmierten Polizisten konnten die Sattelzugmaschine wenig später noch auf der Lindlarer Straße anhalten und überprüften den 51-jährigen Fahrer auf eine mögliche Alkoholisierung.

Der Fahrer hatte überraschenderweise jedoch keinen Alkohol getrunken, so dass sich die Polizisten dann das mit Rohholz beladene Containerfahrzeug näher ansahen. Um eine mögliche Überladung festzustellen, sollte die Sattelzugmaschine zu einer Waage gefahren werden und auch auf der Fahrt dorthin fiel die stark schlingernde Fahrweise auf.

Die Überladung war nur minimal, so dass das Gespann zu einer genaueren Überprüfung bei einem Sachverständigen vorgestellt werden sollte. Dort wurden erhebliche Mängel an der Sattelzugmaschine und am Auflieger festgestellt, die für die auffällige Fahrweise ursächlich gewesen sein dürften. Unter anderem wurden gefährliche Mängel an der Achsaufhängung, den Bremsen sowie der Bereifung festgestellt, so dass es nur durch viel Glück nicht zu einem Unfall gekommen ist.

Nach Rücksprache mit der zuständigen Straßenverkehrsbehörde wurde das Zugfahrzeug noch vor Ort entsiegelt und der Fahrzeugschein eingezogen. Anschließend wurde es sichergestellt und von einem bestellten Tieflader abtransportiert. Der Auflieger samt Container wurde von der Duisburger Firma später abgeholt. Den Fahrer sowie den Halter des Fahrzeugs erwarten nun empfindliche Bußgelder für die zahlreichen festgestellten Verstöße. (ct)

