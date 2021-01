Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Zeugen gesucht - Einbrüche am helllichten Tag

Bergisch GladbachBergisch Gladbach (ots)

Am Dienstag (05.01.) kam es in den Stadtteilen Heidkamp und Lückerath zu Tageswohnungseinbrüchen.

In Heidkamp gelangten unbekannte Täter zwischen 11:50 Uhr und 14:30 Uhr in ein Einfamilienhaus auf der Oberheidkamper Straße und erbeuteten einen Bargeldbetrag im oberen dreistelligen Bereich. Einen Tag zuvor beobachtete die Geschädigte in einer Parkbucht auf der Ferrenbergstraße ein verdächtiges Fahrzeug mit Gummersbacher Kennzeichen. Auch der Sohn der Geschädigten bemerkte einige Tage zuvor (30.12.) eine verdächtige Person vor dem Haus, welche sich die Häuser anschaute. Bei der Person soll es sich um einen etwa 30-50 Jahre alten, stämmigen und etwa 180cm großen Mann gehandelt haben, der mit dunkler Jacke und Hose bekleidet war.

In Lückerath brachen unbekannte Täter zwischen 07:00 Uhr und 17:00 Uhr in ein Mehrfamilienhaus auf der Ferdinand-Schmitz-Straße ein. Die Täter erbeuteten einen Laptop, Uhren, Schmuck und Bargeld. Der entstandene Schaden wird auf einen Betrag im unteren vierstelligen Bereich geschätzt.

Zeugen, die nähere Hinweise zu den Sachverhalten geben können, wenden sich bitte an die Polizei RheinBerg unter der Rufnummer 02202 205-0. (mw)

