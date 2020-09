Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Heizlüfter geht in Flammen auf

Kaiserslautern (ots)

Wegen eines defekten Heizlüfters brannte es am Sonntagmorgen in einer Wohnung in der Walter-Kolb-Straße. Ein Rauchmelder schreckte kurz vor 9 Uhr die Bewohner eines Mehrfamilienhauses auf. Aus einer Wohnung drang Rauch. Die 78-jährige Bewohnerin hatte sich bereits ins Treppenhaus gerettet. Sie kam vorsorglich ins Krankenhaus. Wie sich herausstellte fing ein Heizlüfter im Bad der Seniorin Feuer. Die Polizei geht von einem technischen Defekt aus. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand. Der Schaden dürfte mehrere tausend Euro betragen. |erf

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell