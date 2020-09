Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: 20-Jähriger demoliert Autos und ist in Auseinandersetzung verwickelt

Kaiserslautern (ots)

Ein 20-Jähriger war am Freitagabend in der Schoenstraße in eine Auseinandersetzung verwickelt. Der Mann informierte die Polizei. Als Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, war der 20-Jährige bereits weg. Die Beamten fanden Blutspuren. In der Mühlstraße trafen Polizisten den 20-Jährigen an. Er blutete an den Händen. Eine medizinische Behandlung der Schnittverletzungen lehnte der leicht Verletzte ab. Stattdessen verhielt er sich verbal aggressiv und pöbelnd. Der 20-Jährige nannte einen Tatverdächtigen, mit dem er eine Auseinandersetzung hatte. Konkrete Angaben machte der Mann nicht. Stattdessen konnten in der Mühlstraße mehrere beschädigte Fahrzeuge festgestellt werden. Einige waren blutverschmiert. Laut Zeugen, hatte der 20-Jährige die Autos demoliert. In diesem Zusammenhang soll er auch eine Frau verbal bedroht haben. Die Polizei hat Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet um Hinweise. Wem ist am Freitag zwischen 21 Uhr 22 Uhr Verdächtiges im Bereich des sogenannten Kottenturms oder in der Mühlstraße aufgefallen? Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2050 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. |erf

