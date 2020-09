Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfall: Gegen Baum gefahren

Bild-Infos

Download

Kaiserslautern (ots)

Ein Mitarbeiter eines Lieferdienstes befuhr am Sonntagmittag die Landolfstraße in Kaiserslautern-Hohenecken in Richtung B270.

Der Mann gab an, dass sein Fahrzeug plötzlich nicht mehr auf die Lenkung reagiert hat. In der Kurve kam er von der Fahrbahn ab und rutsche in das angrenzende Waldstück. Ein Baum bremste das Auto.

Der 31-Jährige blieb unverletzt. Das Lieferauto musste abgeschleppt werden. Inwieweit die Bestellungen des Lieferdienstes noch bei den Kunden ankamen, ist unbekannt. |elz

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell