Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Rollstuhlfahrerin beklaut

Kaiserslautern (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Donnerstagmittag in der Zollamtstraße lange Finger gemacht.

Nach Angaben der Geschädigten hatte sie ihren Rucksack an der Sitzlehne ihres Rollstuhls befestigt. Dort steckte auch ihr Geldbeutel. Da der Rucksack nicht in ihrem Blickfeld war, kann die Frau nicht genau sagen, wann der Geldbeutel abhandengekommen ist. Sie vermutet in der Zeit zwischen 12 und 13 Uhr in einem Laden in der Zollamtstraße.

Mit der Geldbörse erbeutete der Dieb etwas Bargeld, eine Debitkarte, den Führerschein, den Behindertenausweis sowie den Personalausweis der 71-Jährigen.

Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

