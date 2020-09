Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfall: Fahrradfahrer schwer verletzt

Kaiserslautern (ots)

Bei einem Unfall am Donnerstag in der Mainzer Straße ist ein Fahrradfahrer schwer verletzt worden. Der 92-Jährige fuhr kurz nach 12 Uhr entgegen der Fahrtrichtung stadtauswärts. In Höhe des Hertelbrunnerrings wollte der Mann an der Fußgängerampel die Straße überqueren, als aus der Menonnitenstraße ein 52-Jähriger mit seinem Auto in die Mainzer Straße stadteinwärts abbog. Der Wagen kollidierte im Kreuzungsbereich mit dem Fahrradfahrer. Der 92-Jährige stürzte. Mit schweren Verletzungen brachte ihn der Rettungsdienst ins Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, den die Polizei auf mindestens 500 Euro schätzt. |erf

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell