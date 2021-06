Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl aus mehreren Fahrzeugen- Täter nehmen Gegenstände mit

Vlotho (ots)

(sls) In der Nacht zu Dienstag (22.6.) wurden mehrere Fahrzeuge im Bereich der Höltkebruchstraße in Vlotho durch bislang unbekannte Täter angegangen. Die Geschädigten meldeten sich am Dienstagmorgen bei der Polizei und gaben an, dass aus den Fahrzeugen diverse Gegenstände entwendet wurden. Die Unbekannten gingen einen, am Fahrbahnrand geparkten, Skoda Fabia an und entwendeten daraus einen Weidenkorb. Zwei weitere Fahrzeuge wurden auf dem Hof eines Einfamilienhauses auf unbekannte Art und Weise geöffnet. Hierbei handelte es sich um einen weißen BMW X5 und einen roten VW Golf. Aus dem Golf wurde eine Sonnenbrille der Marke Ray Ban entwendet. Aus einem weiteren geparkten Pkw wurden eine paar neue Sportschuhe der Marke Nike, sowie eine bunte Handtasche mit Sonnenbrille, Impfpass und auch Schlüsselbund entwendet. In diesem Zusammenhang konnte gegen 04.00 Uhr in der Nacht eine männliche Person per Kameraüberwachung dabei beobachtet werden, wie diese sich an einem Fahrzeug an der Straße Up'm Schierenbrink zu schaffen machte. Dieser trug einen Kapuzenpulli und eine Atemschutzmaske. In wie weit diese Person mit den Taten in Verbindung gebracht werden kann, müssen die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei zeigen. Die Polizei bittet weitere Zeugen, denen in der Nacht zu Dienstag verdächtige Personen aufgefallen sind und Hinweise zu den Taten geben können, sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

