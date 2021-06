Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Zusammenstoß im Kreuzungsbereich- Zwei Beteiligte ins Krankenhaus

Herford (ots)

(sls) Polizeibeamte wurden am frühen Montagmorgen (21.6.) zu einem Unfall auf der Lübbecker Straße in Herford gerufen. Gegen 08.20 Uhr kam es zu einem Zusammenstoß von zwei Fahrzeugen im Kreuzungsbereich Lübbecker Straße/Laarer Straße und Vilsendorfer Straße. Zum Unfallzeitpunkt befuhr eine 48-Jährige aus Bad Salzuflen mit ihrem weißen VW T-Roc die Laarer Straße stadtauswärts. Im Fahrzeug befand sich eine 16-jährige Jugendliche auf dem Beifahrersitz. Zum selben Zeitpunkt war der Fahrer eines silbernen DB Vito unterwegs auf der Vilsendorfer Straße in Richtung Herford. An der Ampelkreuzung mit der Lübbecker Straße beabsichtigte die 48-Jährige bei Grünlicht nach links auf die Lübbecker Straße in Richtung Bielefeld abzubiegen. Hierbei übersah sie den Vito des 36-Jährigen aus Herford, der den Kreuzungsbereich ebenfalls bei Grünlicht in Richtung Laarer Straße überqueren wollte. Der 36-Jährige hat noch eine Vollbremsung eingeleitet, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr vermeiden. Beide Fahrzeuge wurden durch die Kollision beschädigt, so dass ein Schaden von ca. 7.500 Euro entstand und sie abgeschleppt wurden. Sowohl die Fahrerin des T-Roc als auch ihre Insassin wurden leicht verletzt und zur ärztlichen Behandlung in ein Bielefelder Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell