Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Kleinkraftrad entwendet- Polizei sucht Zeugen

Herford (ots)

(sls) Am Montagmorgen (21.6.) meldete sich eine Bewohnerin an der Graf-Kanitz-Straße und teilte den Diebstahl ihres Motorrollers mit. Am Sonntagabend gegen 22.00 Uhr habe sie den Roller der Marke Da Chang mit gesichertem Lenkschloss vor ihrem Wohnhaus Nummer 10 abgestellt. Als sie am Montagmorgen gegen 08.45 Uhr mit dem blau/rot/weißen Roller wegfahren wollte, bemerkte sie, dass das Fahrzeug vor ihrer Wohnung entwendet wurde. Die Polizei ermittelt in diesem Fall des Diebstahls und hofft auf Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl des Rollers mit dem schwarzen Versicherungskennzeichen 336 YFK oder dessen Verbleib machen können. Bitte melden sie sich unter der Telefonnummer 05221-8880.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell