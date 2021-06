Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Körperverletzung am Fichtensee- Beteiligte flüchten vom Tatort

Löhne (ots)

(sls) Am Samstagabend (19.06.) meldeten sich vier Personen auf der Einsatzleitstelle und machten Angaben zu einer Körperverletzung am Fichtensee in Löhne. Gegen 21.50 Uhr hielten sich die vier Personen auf einem Fußweg im Bereich des Fichtensees auf, als sie von drei bislang unbekannten männlichen Personen zunächst beleidigt wurden. Diese befanden sich zur Tatzeit auf einer Bank am Rande des Sees in Höhe eines Einkaufsmarktes. Da sich ein 18-jähriger Geschädigte aus Stemwede die Beleidigungen nicht gefallen lassen wollte, sprach er die drei Personen an. Plötzlich und ohne erkennbaren Grund wurde der 18-Jährige von zwei der Personen körperlich angegriffen und mit der Faust an Hals und ins Gesicht geschlagen. Anschließend flüchteten die drei Unbekannten in Richtung Autobahnbrücke. Überrascht von der Situation und um einer weiteren Auseinandersetzung aus dem Weg zu gehen, rannten die Geschädigten in Richtung Schul-/und Sportgelände davon. Hierbei ließen sie zunächst einen Hängetasche/Beutel mit Shisha-Zubehör am Tatort zurück. Des weiteren fielen durch die Auseinandersetzung auch eine schwarze Baseball-Kappe, eine hellblaue Jacke und eine Armbanduhr zu Boden und blieben bei der Flucht dort liegen. Bei der anschließenden Rückkehr der Geschädigten nach etwa 15 Minuten, um die Sachen wieder mitzunehmen, waren diese nicht mehr vor Ort und wurden augenscheinlich entwendet. Die Kriminalpolizei ermittelt in diesem Fall des Diebstahls und der Körperverletzung und ist auf der Suche nach Zeugen, die Angaben zu den flüchtenden Personen machen können. Zwei männliche Täter werden wie folgt beschrieben: Eine Person war ca. 20-25 Jahre alt und hatte eine Glatze. Er trug ein braunes Shirt mit weißer Schrift und orangenen Streifen auf dem Ärmel. Die zweite Person war etwa gleich alt und trug hatte ebenfalls ein Glatze. Er trug ein weißes Tank Top. Wer Hinweise zu dem Vorfall und den flüchtenden Personen geben kann meldet sich bitte unter der Telefonnummer 05221-8880.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell