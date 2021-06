POL-HF: Autofahrt endet vor einem Baum- Insassen schwer verletzt

Kreispolizeibehörde Herford

(sls) In der Nacht zu Montag (21.06.) kam es zu einem Unfall auf der Neuenkirchener Straße in Spenge. Gegen 01.35 Uhr fuhr ein 22-jähriger Vlothoer mit seinem VW Passat stadtauswärts. Im Fahrzeug befand sich 24-jähriger Beifahrer aus Spenge. In Höhe der Einmündung Warmenaustraße kam er in der dortigen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und schleuderte über einen Grünstreifen gegen einen Baum. Nach ersten Angaben des Unfallbeteiligten liegt die Ursache augenscheinlich in verbalen Streitigkeiten zwischen den beiden Fahrzeuginsassen, so dass der Fahrer weder auf Geschwindigkeit noch Straßenverlauf achtete. Durch den Zusammenstoß mit dem Baum wurden beide Insassen verletzt und mit einem Rettungswagen ins Bünder Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall wurde der VW Passat und auch der Baum beschädigt. Der Passat wurde von der Unfallstelle abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Das Verkehrskommissariat übernimmt die weiteren Ermittlungen.

