Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Pedelec unter Alkoholeinfluss

Herford (ots)

(sud) Am Sonntag (20.06.2021) gegen 00:50 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Personenschaden in der Goebenstraße in Herford. Ein 21jähriger Mann aus Kirchlengern kam auf seinem Pedelec von dem Rad-/Gehweg ab und kollidierte mit einer Straßenlaterne. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Alkohol und Betäubungsmitteln. Der Pedelec-Fahrer wurde leicht verletzt einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Dort wurde eine Blutprobe entnommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell